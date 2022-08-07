Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE

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Пресс-секретарь Кремля, руководитель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков Дмитрий Песков заявил, что переизбрание Аркадия Дворковича на должность президента Международной шахматной федерации свидетельствует об эффективности его работы.

"Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа", - считает Песков.

По его словам, заранее никто не мог знать результата голосования в FIDE, потому что "это конкурентные выборы". Также он выразил надежду на то, что "Дворкович справится с этой работой", пишет МК.