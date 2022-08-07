Я нашел ошибку
Главные новости:
Для отдыха необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели, а дно и прибрежная территория обследованы.
МЧС СО: отдыхайте у воды на подготовленных пляжах
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу.
Дмитрий Азаров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя Порше с поддельными правами
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
В Борском районе браконьер незаконно застрелил кабана
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
В Самаре три пассажира пострадали в ДТП на Чернореченской
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE

7 августа 2022 13:15
133
Песков назвал "очень значимой победой" переизбрание Дворковича главой FIDE

Пресс-секретарь Кремля, руководитель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков Дмитрий Песков заявил, что переизбрание Аркадия Дворковича на должность президента Международной шахматной федерации свидетельствует об эффективности его работы.

"Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа", - считает Песков.

По его словам, заранее никто не мог знать результата голосования в FIDE, потому что "это конкурентные выборы". Также он выразил надежду на то, что "Дворкович справится с этой работой", пишет МК.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
165
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
164
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2244
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
852
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1045
Весь список