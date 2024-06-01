"Парни из стали": в Самаре завершился турнир по хоккею среди ветеранов СВО и боевых действий

В Самаре завершился второй открытый турнир по хоккею с шайбой среди команд участников СВО, ветеранов боевых действий и локальных конфликтов "Парни из стали".
В финале встречались "Нева-Бастион" и "Мирные люди". Сначала в счете вела команда, представляющая Самарскую область - 2:1, но затем гости из Санкт-Петербурга склонили чашу весов в свою пользу - 2:4 и выиграли главный трофей турнира.
Итоговые места распределились так:
Нева-Бастион (Санкт-Петербург)
Мирные люди (Самарская область)
ЧЛХЛ (Челябинск)
4. Сибирь (ОМСК)
5. ГВМУ (Москва)
6. Шурави (Уфа)
Фото: минспорта СО