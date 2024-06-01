"Парни из стали": в Самаре завершился турнир по хоккею среди ветеранов СВО и боевых действий

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В Самаре завершился второй открытый турнир по хоккею с шайбой среди команд участников СВО, ветеранов боевых действий и локальных конфликтов "Парни из стали".



В финале встречались "Нева-Бастион" и "Мирные люди". Сначала в счете вела команда, представляющая Самарскую область - 2:1, но затем гости из Санкт-Петербурга склонили чашу весов в свою пользу - 2:4 и выиграли главный трофей турнира.



Итоговые места распределились так:

Нева-Бастион (Санкт-Петербург)

Мирные люди (Самарская область)

ЧЛХЛ (Челябинск)

4. Сибирь (ОМСК)

5. ГВМУ (Москва)

6. Шурави (Уфа)

Фото: минспорта СО