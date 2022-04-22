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Открытие соревнований по мини-футболу среди команд ГУ МЧС России ПФО состоялось в Сызрани

22 апреля 2022 11:45
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Открытие соревнований по мини-футболу среди команд ГУ МЧС России ПФО состоялось в Сызрани

21 апреля в Сызрани состоялось торжественное открытие соревнований по мини-футболу среди команд главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В соревнованиях принимают участие 14 команд. В их числе представители Нижегородской, Кировской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, областей и Пермского края, а также республик: Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, Мордовии, Чувашии.

Первые матчи группового турнира проводятся сегодня с 10.00 до 18.00.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко:

«Рад приветствовать участников соревнований на самарской земле. В течение двух дней вы будете состязаться в замечательном городе с богатой историей, в городе Сызрань. Мини-футбол – спорт очень популярный среди сотрудников МЧС. Он был популярен еще со времен становления Министерства. Это были соревнования, объединяющие спасателей. Я желаю всем участникам честной игры, профессионального и справедливого судейства, позитивного общения и хорошего настроения. Пусть победит сильнейший!»

С напутственными словами к спортсменам-огнеборцам обратился и глава г. Сызрань Анатолий Евгеньевич Лукиенко:

«Уважаемые участники турнира! Проведение такого рода соревнований на сызранской земле очень важно и почетно для нас. На протяжении уже многих лет в нашем городе проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту, на которых спортсмены демонстрируют высочайший профессионализм и подготовку. Я уверен, что турнир по мини-футболу пройдет с не меньшим азартом и мастерством, и его проведение в Сызрани станет доброй традицией для МЧС России по Приволжскому федеральному округу».

Сегодня, 22 апреля, с 09.00 до 14.30 пройдут финальные матчи соревнований по мини-футболу, после которых начнется церемония награждения команд-победителей и торжественное закрытие состязаний.

Теги: МЧС

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