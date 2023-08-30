Определены победители и призеры традиционного турнира «Лето с футбольным мячом»

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В Самаре на тренировочных площадках около стадиона «Солидарность Самара Арена» прошел финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».



Матчи традиционного турнира проходили все лето с июня по август. Борьбу за медали вели детские команды из всех 37 муниципалитетов 63 региона. Команды юношей и девушек соревновались в двух возрастных категориях: 9-11 и 12-14 лет.



Реализация проекта способствует достижению целей и задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ежегодно в Самарской области участниками турнира становятся более 30 тысяч ребят.



Итоги турнира здесь.

Фото: Андрей Савельев