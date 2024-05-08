Непогода для тольяттинских спортсменов-огнеборцев не помеха

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Ни холод, ни снег, ни сильный ветер не помешали пожарным-спасателям организовать и провести областные соревнования по легкой атлетике. В противовес аномальному холоду, неожиданно пришедшему в наш регион в мае, спортсмены-спасатели надели теплые спортивные костюмы, получили заряд бодрости и хорошее настроение!

Всего в соревнованиях на первенство Главного управления МЧС России по Самарской области, прошедших 3 мая на базе стадиона «Труд» в Центральном районе г. Тольятти участвовало 36 спортсменов из 7 команд

в 2 подгруппах:

1 подгруппа:

3 пожарно-спасательный отряд (ПСО) ФПС ГПС;

7 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;

31 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС;

Специальное управление ФПС № 39 МЧС России.

2 подгруппа:

4 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)»;

8 отряд ФПС ГПС по Самарской области (договорной)»;

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

Как всегда участники состязались между собой в беге на дистанции 3 км (мужчины) и 1 км (женщины) в 3 возрастных группах, а также в эстафетном беге.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

В 1 подгруппе:

1 место – команда 31 ПСО;

2 место – команда 3 ПСО;

3 место – команда 7 ПСО.

Во 2 подгруппе:

1 место – команда 8 ОФПС;

2 место – команда 4 ОФПС;

3 место – команда Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.