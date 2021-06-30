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Нападающий Иван Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов»
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Нападающий Иван Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов»

30 июня 2021 13:59
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Нападающий Иван Сергеев продлил контракт с Крыльями Советов»

«Крылья Советов» в своем официальном «твиттере» объявили о продлении сотрудничества с лучшим бомбардиром прошлого сезона Иваном Сергеевым.

Напомним, по ходу первенства ФНЛ форвард забил 40 голов, побив абсолютный рекорд результативности, который держался с 2004 года. Самарский клуб досрочно стал чемпионом и гарантировал себе возвращение в Российскую Премьер-лигу, а также добрался до финала Кубка страны, где уступил столичному «Локомотиву».

Сергеев начинал свою карьеру в ФК «Строгино». В дальнейшем выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». В Самару нападающий перешел перед началом прошлого сезона, который самарский клуб проводил во втором по силе футбольном дивизионе страны. Новое соглашение форварда с «Крыльями Советов» рассчитано на три года, пишет ГТРК Самара

Фото: кс-самара.ru

Теги: "Крылья Советов" футбол

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