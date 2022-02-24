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На УСЦ "Чайка" идет регистрация и продолжается подготовка к Всероссийской массовой гонке "Лыжня России"
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На УСЦ "Чайка" идет регистрация и продолжается подготовка к Всероссийской массовой гонке "Лыжня России"

24 февраля 2022 21:58
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На всех дистанциях старт будет дан от основного здания "Чайки", а сама лыжня будет проходить по туристической трассе.

В этом сезоне на территории УСЧ «Чайка» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» ведется строительство лыжероллерной трассы, но это не станет помехой для истинных поклонников лыжного спорта.

 "Традиционно мы проведем «Лыжню России» на территории нашего учреждения. На всех дистанциях старт будет дан от основного здания "Чайки", а сама лыжня будет проходить по туристической трассе с переходами через дорогу, по которой заблаговременно будет перекрыто движение автомобилей", - рассказала директор ГАУ СО "УСЦ "Чайка" Елена Лазарева.

Программа мероприятия.

 

Фото:   минспорт СО

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