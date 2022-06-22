На стадионе «Солидарность Самара Арена» и в СКК «Дворец спорта» отметят День молодежи

153

Праздничные мероприятия «Территория молодости» будут проходить два дня. В программу войдут показательные выступления спортсменов по велоспорту BMX и самарских роллеров, мастер-классы по кангоджамп, зумбе и брейкдансу, соревнования по керлингу, выступления диджеев и кавер-групп, а также фотозона и автовыставка.



26 июня, стадион «Солидарность Самара Арена»:

15:00 - 22:30 Интерактивные площадки (территория перед 3 гейтом);

15:30 - 16:30 Показательные выступления BMX, роллеры (парк экстремальных видов спорта);

16:30 - 16:40 Открытие баскетбольной площадки с участием представителей БК «Самара» (парк экстремальных видов спорта);

16:40 - 22:30 Выступления диджеев и кавер-групп (сцена);

17:30 - 18:10 Мастер-класс по зумбе;

19:00 - 19:30 Мастер-класс по брейкдансу;

20:50 - 21:10 Награждение участников автовыставки (сцена).



27 июня, СКК «Дворец спорта»:

11:00 Регистрация участников;

12:00 Торжественное открытие турнира.