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На спортивной базе «Чайка» пройдет XI лыжный фестиваль «Сокольи горы»

10 января 2025 17:57
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В программе фестиваля ночная гонка и гонки свободным и классическим стилем с массового старта на дистанциях от 2,5 до 50 километров.

С 30 января по 2 февраля на трассах лыжной базы подведомственного учреждения минспорта спортивной школы «Чайка» будет проходить XI лыжный фестиваль «Сокольи горы».

В программе фестиваля ночная гонка и гонки свободным и классическим стилем с массового старта на дистанциях от 2,5 до 50 километров.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие медицинский допуск, страховку и выполнившие условия, указанные в положении о проведении фестиваля.

Мероприятие проводят Самарская областная федерация лыжных гонок, администрация Самары и центр организации мероприятий «Волгамэн».

Если вы хотите стать частью команды организаторов, помочь в проведении соревнований и внести свой вклад в развитие лыжного спорта, вы можете стать волонтером фестиваля.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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