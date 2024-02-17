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На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дебютирует еще один вид спорта

17 февраля 2024 16:20
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На Олимпийских играх в Париже в 2024 году дебютирует еще один вид спорта

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в столице Франции — Париже. Соревнования состоятся с 26 июля по 11 августа. За три недели будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Из них только одна дисциплина является новой — это брейкинг.

Еще четыре вида спорта названы дополнительными ради того, чтобы сделать акцент для инклюзивных, гендерно-сбалансированных и ориентированных на молодежь Игр. А на следующей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году будут представлены сразу пять новых видов спорта. Это лакросс, сквош, флаг-футбол, крикет, бейсбол.

Брейкинг как танцевальный стиль зародился в 1970-е на улицах Нью-Йорка и проделал огромный путь. Это направление официально входит в число дисциплин Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), основанной в 1957 году. Первые серьезные соревнования состоялись в Тайбэе (Китай) в 2013 году — это были Игры WDSFЮ, сообщает Спорт-Экспресс.

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