На матч с "Зенитом" игроки "Крыльев Советов" выйдут в памятных футболках

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Логотипы и надписи будут выполнены в темных тонах. Также на них нанесено изображение журавлей в память о трагических событиях, произошедших в Подмосковье.

- Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь пострадавшим в концерном зале "Крокус Сити Холл". О том, как приобрести футболки сообщим дополнительно, - рассказали в клубе.

Баскетбольный клуб "Самара" также перечислит все денежные средства от продажи фанатской атрибутики и билетов на сегодняшний домашний матч с "Уралмашем" в счет помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта.