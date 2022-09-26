На Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по плаванию отличился самарский спортсмен

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Соревнования по плаванию среди военнослужащих и сотрудников Приволжского округа войск национальной гвардии состоялись в бассейне Нижегородской областной школы олимпийского резерва «Дельфин».

Среди мужчин, которые состязались в четырех дисциплинах - плавании брассом и баттерфляем на 50 метров и вольным стилем на дистанциях 100 и 50 метров лучшим стал сотрудник одного из подразделений Управления Росгвардии по Самарской области майор полиции Эльдар З. Он взял "золото" во всех четырех дисциплинах.

- Это закономерный успех для человека, который активно занимается спортом и постоянно работает над неуклонным совершенствованием собственной физической формы. Мы от всей души поздравляем нашего коллегу с таким щедрым урожаем золотых медалей и желаем ему дальнейших побед, - сказал начальник группы профессиональной, физической и служебной подготовки Управления Росгвардии по Самарской области, майор Андрей Морошкин.