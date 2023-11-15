МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует Национальным олимпийским комитетам (НОК) отказаться от участия во Всемирных играх дружбы в России, заявил директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод.

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОКи проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения - сохранению независимости и автономности спорта", - приводит слова Маклеода Inside the Games.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд Игр дружбы должен составить 4,6 млрд рублей. Из олимпийских видов в программе Игр будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Также соревнования пройдут по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам, пишет РИА Новости.