Матч "Ростов" – "Крылья Советов" перенесен на неопределенный срок

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Матчи 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" – "Локомотив" и "Ростов" – "Крылья Советов" перенесены на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Игры были запланированы на 27 февраля. Новые даты и время встреч будут определены позднее. Остальные матчи, запланированные на 26, 27 и 28 февраля, пройдут по расписанию, передает Радио Маяк.

Ранее в Росавиации сообщили, что работа 12 аэропортов в южных городах России приостановлена. Это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.