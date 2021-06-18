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Матч «Россия – Дания»: болельщиков приглашают на фан-зону стадиона «Солидарность Арена»

18 июня 2021 19:56
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21 июня в 23.00 стартует матч «Россия – Дания». По итогам поединка станет известно, кто продолжит участие в чемпионате Европы.

21 июня в 23.00 стартует матч «Россия – Дания». Прямая трансляция будет вестись на фан-зоне «Наши парни. Играем за вас» на территории стадиона «Солидарность Арена». Для обеих команд игра станет заключительной и решающей на групповом этапе турнира. По итогам поединка станет известно, кто продолжит участие в чемпионате Европы.

Напомним, что на протяжении всего Евро-2020 (такое название сохранил турнир, который должен был пройти в прошлом году), с 11 июня по 11 июля, в крупных городах России пройдут мероприятия, посвященные матчам национальной сборной. Организатором фан-фестивалей стал Российский футбольный союз. При поддержке Правительства Самарской области и Губернатора Дмитрия Азарова Самара стала одним из городов-участников фан-фестиваля Евро-2020.

21 июня до начала прямой трансляции матча в рамках фан-фестиваля в 18.00 откроется выставка «Трофи-тур», которую организует ФК «Зенит» для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги. Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах и в розыгрышах призов – сувенирной продукции клуба.

Также для болельщиков предусмотрена концертно-развлекательная программа с выступлением музыкальных групп. Хедлайнером фестиваля станет Денис Клявер.

Спортивно-интерактивные площадки «Шумомер», «Верхотура», «Технофан», стена пожеланий, киберфутбол и парк экстремальных видов спорта продолжат свою работу во время выступлений артистов.

 

Фото:   минспорт СО

 

Теги: Россия – Дания Солидарность Арена

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