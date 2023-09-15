Матч Крыльев с ЦСКА рассудит Артём Любимов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура Мир РПЛ. Игру ЦСКА – «Крылья Советов», которая состоится в субботу, 16 сентября, на «ВЭБ Арене», будет обслуживать следующая бригада арбитров: судья – Артём Любимов (Санкт-Петербург), ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Буланов (Саранск); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); AVAR – Вера Опейкина (Сочи); инспектор – Алексей Резников (Ярославль); делегат – Владислав Барановский (Москва).
Фото: сайт ФК