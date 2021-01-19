Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад

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После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола нашей команды в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы клубного сайта.

– С победой, Максим! Пусть это и контрольный матч, но выигрывать всегда приятно. Расскажи о своем сумасшедшем голе.

– Согласен полностью, выигрывать всегда приятно: товарищеская это игра или официальная. Гол забил после выноса мяча соперника, он удачно лег мне на ногу, попал. Хорошо, что забил, но такие голы забиваются крайне редко. Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад. Самое главное – это победа. Можно ли отработать такие мячи? Попробовать можно. Но сложно сказать, насколько это возможно перевести на игру. Это очень тяжело.

– Что-то подобное в твоей карьере уже было, пусть и в контрольных матчах?

– Да, бывало. Когда я еще играл в Академии "Чертаново", забивал голы в эту же левую девятку.

– Есть поверье: кто первый гол в году забьет, для того год будет удачным. Веришь ли ты в него?

– Дай Бог, чтобы так сложилось. Но самое главное, конечно, задача, которую мы должны решить. Если мы ее решим, то я буду счастлив.

– Сейчас очень много физической подготовки, которой не было в первой части чемпионата. Как ты переносишь нагрузки?

– Нагрузки всегда даются тяжело. Первый сбор – один из самых тяжелых. Тут закладывается физическая база. Много беговой работы, футболисты ее не очень любят, но главное, чтобы это дало нам результат, повторюсь, для выполнения задачи, которая перед нами стоит. Если мы выполним задачу, то все нагрузки – это мелочи, которые надо перетерпеть.

– Как условия на сборах?

– Условия шикарные. Все очень нравится, есть абсолютно все, чтобы прогрессировать, работать над собой и прибавлять день ото дня.

– Ты часто играешь в паре с Александром Гацканом. Расскажи о вашем взаимодействии.

– На сборах мы живем в одном номере. Пытаюсь перенять его драгоценный опыт, он мне подсказывает. Комфортно с ним играть, такой дядька в команде всегда очень нужен. Он всегда поможет в нужный момент, где-то подстрахует. Саша как раз такой человек и футболист.

– Загадывал на Новый год что-нибудь футбольное?

– Всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Дай Бог, чтобы в этом году и следующем сезоне эта мечта сбылась.

– В чем секрет Александра Солдатенкова? Он забивает уже четвертый гол.

– Его секрет в том, что он в "Чертаново" вообще не забивал. Все голы оставил для "Крыльев Советов" (смеется).

Видео здесь, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС