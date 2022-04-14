Лига Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3: старт весеннего этапа

16 и 17 апреля в "МТЛ Арене" - старт нового сезона Лиги Губернатора Самарской области "BasketNights" 3х3.
Новый сезон - новый формат!
В программе больших игровых дней:
- море баскетбола на профессиональном олимпийском корте: 6 мужских команд категории «Мастер», 12 мужских команд категории «Претендент», 6 женских команд
В категории «Мастер» будут играть профессиональные команды – участники Чемпионата и Кубка России по баскетболу 3х3:
- «Sharks 1C» г. Москва.
- «Пес его знает» г. Самара
- ХХХ West г. Самара
- БК «Самара»
и другие
В категории «Претендент» будут играть 12 лучших любительских команд, представляющих Самарскую область (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань). Победитель данной категории сможет подать заявку в категорию «Мастер»
- призы и подарки для зрителей
- шоу барабанщиц
- клубные диджеи
- улетный саксофон
и многое другое!
16 апреля игра с 13.30 до 22.00, 17 апреля - с 14.30 до 22.00.
Вход - свободный!