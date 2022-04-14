Лига Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3: старт весеннего этапа

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16 и 17 апреля в "МТЛ Арене" - старт нового сезона Лиги Губернатора Самарской области "BasketNights" 3х3.

Новый сезон - новый формат!



В программе больших игровых дней:

- море баскетбола на профессиональном олимпийском корте: 6 мужских команд категории «Мастер», 12 мужских команд категории «Претендент», 6 женских команд

В категории «Мастер» будут играть профессиональные команды – участники Чемпионата и Кубка России по баскетболу 3х3:

- «Sharks 1C» г. Москва.

- «Пес его знает» г. Самара

- ХХХ West г. Самара

- БК «Самара»

и другие



В категории «Претендент» будут играть 12 лучших любительских команд, представляющих Самарскую область (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань). Победитель данной категории сможет подать заявку в категорию «Мастер»

- призы и подарки для зрителей

- шоу барабанщиц

- клубные диджеи

- улетный саксофон

и многое другое!



16 апреля игра с 13.30 до 22.00, 17 апреля - с 14.30 до 22.00.

Вход - свободный!