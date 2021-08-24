Лига губернатора «BasketNights» 3х3 завершилась суперфиналом в Самаре

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22 августа на площадке в парке имени Юрия Гагарина прошел суперфинал летнего сезона Лиги губернатора Самарской области «BasketNights» по баскетболу 3х3.

В регионе баскетбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта. Спортсмены Самарской области регулярно занимают призовые места в соревнованиях самого высокого уровня, выстроена единая система развития баскетбола – от спортивных школ до профессионального клуба «Самара». В настоящее время областная федерация баскетбола совместно с клубом «Самара» работает над созданием первой в истории губернии команды по баскетболу на колясках – в ней будут собраны игроки с повреждением опорно-двигательного аппарата с сохраненными функциями плечевого пояса и рук, сообщает Минспорта.

Одним из инициаторов проведения первого ночного турнира стал глава региона Дмитрий Азаров. Вопрос о его проведении был затронут в конце апреля 2021 года на встрече Дмитрия Игоревича с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко.

Турнир 3х3 BasketNights — уникальный проект, который открывает возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья. В первом ночном турнире приняли участие свыше 100 мужских и женских команд, которые проходили отборочные этапы в пяти крупных областных городах – Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Новокуйбышевске. Кроме того, на заключительном этапе соревнований к лиге присоединились представители Нефтегорска, получившее личное приглашение губернатора Дмитрия Азарова и уайлд-карту, позволяющую спортсменам выступить сразу в суперфинале.

У женщин безоговорочным лидером стали представительницы БК «Самара» — Яна Митрофанова, Кристина Евсейчева, Виктория Трофимова и Мария Чернова. У мужчин накал продолжался до самого финала. В заключительном матче команда «Пес его знает» (Дмитрий Головин, Александр Оленев, Виктор Кашин) уверенно переиграла соперников из команды «Алькантара», за которую выступал в прошлом известный форвард 45-летний Сергей Демешкин.

На протяжении трех летних месяцев участники турнира боролись за призовые места. Победители турнира получили денежные сертификаты номиналом 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20. Но как признаются сами участники, деньги – не главное. Любительские команды участвуют в массовом турнире ради поддержания спортивной формы и получения адреналина, выплескивая эмоции на спортивных площадках, которые активно строятся под патронажем федерации баскетбола Самарской области. В 2019-20 годах было реконструировано и построено пять баскетбольных площадок, а в этом году завершится строительство еще одной – в парке «Дубки» в Новокуйбышевске. Новая спортивная инфраструктура доступна для всех желающих, поэтому каждый может оттачивать свое мастерство и достигать новых высот, приобщаясь к здоровому образу жизни.