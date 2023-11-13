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Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном открытии спортплощадки в Смышляевке

13 ноября 2023 12:44
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Лидия Рогожинская приняла участие в торжественном открытии спортплощадки в Смышляевке

В Волжском районе на территории общеобразовательной школы №2 п.г.т. Смышляевка состоялась торжественная церемония открытия универсальной спортивной площадки. Ее устройство осуществлялось в рамках государственной программы 63 региона «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2025 годы». Всего в губернии к началу учебного года возведено 18 универсальных спортплощадок.

Ранее здесь появилась и площадка ГТО, построенная в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Новые спортивные объекты для жителей Смышляевки стали излюбленным местом проведения досуга.

В рамках мероприятия врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская приняла участие в церемонии перерезания красной ленточки и произвела символический удар по мячу.

Сегодня деятельность в сфере физической культуры и спорта направлена на выполнение задачи определенной федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» - к 2030 году вовлечения не менее 70% населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
 

Теги: Футбол

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