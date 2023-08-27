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Лидия Рогожинская приняла участие в презентации гандбольного клуба «Лада»

27 августа 2023 11:43
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«Лада» начнет сезон матчем за Суперкубок. 30 августа тольяттинки и столичный ЦСКА разыграют первый трофей сезона среди женских команд.

В одном из тольяттинских летних кафе близ набережной Волги состоялась предсезонная презентация гандбольного клуба «Лада» сезона 2023/2024.

Игроки двух команд - «Лада» и «Лада-2», их тренеры, персонал, почетные гости и клубное руководство вместе с болельщиками собрались под открытым небом, чтобы в тесном кругу и теплой атмосфере повстречаться перед началом нового сезона.

Дебютанткам были вручены игровые майки, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская обратилась к командам с напутственными словами, а также каждый желающий мог сфотографироваться с любимицами и взять у них автограф.

«Лада» начнет сезон матчем за Суперкубок. 30 августа тольяттинки и столичный ЦСКА разыграют первый трофей сезона среди женских команд. Встреча пройдет в Кемерове на «Кузбасс-Арене».

 

Фото:    скриншот видео

Теги: Мероприятия

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