Лидия Рогожинская поблагодарила участников отраслевых недель на выставке «Россия»

203

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.



С 28 ноября и до 17 декабря в павильоне №75 «Регионы России» на стенде 63 региона прошли отраслевые недели министерства спорта Самарской области. Ежедневно в программе принимали участие спортсмены, тренеры, представители региональных федераций, заслуженные ветераны спорта и многие другие.