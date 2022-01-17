LADA NIVA покорила «Дакар-2022»

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14 января в Саудовской Аравии NIVA Red Legend Team, частная команда из Швейцарии при поддержке бренда LADA, успешно финишировала в категории Classic знаменитого ралли-марафона «Дакар-2022».

Внедорожник LADA NIVA 1984 года выпуска пилот команды Марио Якобер нашел и приобрел в Новосибирске, находясь в гостях у родственников своей жены. Там же автомобиль был перестроен в ралли-рейдовый. Основные изменения коснулись кузова, интерьера, системы охлаждения двигателя, при этом сам двигатель, трансмиссия, подвеска и тормозная система автомобиля остались стандартными. Совместно с брендом LADA были разработаны название NIVA Red Legend и айдентика в духе 80-х годов ХХ века, когда LADA NIVA активно участвовала в ралли-рейдах. Весь путь экипаж проделал под стартовым номером «763» – такой же код является автомобильным индексом Самарской области, места происхождения легендарного внедорожника.

И Марио Якобер, и Сладан Мильич (штурман экипажа) высоко оценили надёжность автомобиля. Пески, камни, асфальт и убойное бездорожье в условиях испепеляющей жары и проливных дождей были не страшны NIVA. За время прохождения маршрута экипаж ни разу не столкнулся с серьёзными поломками на дистанции.

«Мы проделали огромный путь: от принятия решения об участии в ралли Dakar-2022 зимой прошлого года до нашего триумфального финиша в легендарном ралли-марафоне! Нашему экипажу удалось воплотить в жизнь нашу мечту и пройти испытание до конца. Ведь главное в Дакаре даже не выиграть и не занять подиум, а именно добраться до финиша. И во многом мы обязаны нашей LADA NIVA. Мы благодарны за поддержку всем нашим партнёрам и, конечно, нашим семьям», - поделился впечатлениями Марио Якобер, пилот NIVA Red Legend Team.

«Это была по-настоящему захватывающая и волнительная гонка. Узкие каньоны, песчаные дюны, острые камни успели пощекотать нервы болельщикам и доставить немало хлопот команде. Мои аплодисменты профессионализму пилотов NIVA Red Legend Team и, конечно, нашему легендарному внедорожнику. Спасибо за красивую гонку, спасибо за впечатляющий финиш. Искренне надеюсь, что в следующих сезонах ралли Дакар мы увидим еще больше участников, выступающих на культовой NIVA Legend, а однажды, возможно, и заводскую команду LADA Sport. Следите за нашими новостями», - прокомментировал гонку Президент АВТОВАЗа Николя Мор.