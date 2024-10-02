«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти

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В пятом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали махачкалинское «Динамо». Счет самарцы открыли уже на первой минуте встречи, с дальним ударом Ульви Бабаев голкипер справился, но первым же на добивании оказался самарец – 1:0. На 11 минуте встречи прострел Владислава Шитова к воротам замкнул Дмитрий Цыпченко – 2:0. На 43 минуте матча получив мяч от Виктора Мендеса Ульви Бабаев дальним ударом отправил мяч в угол ворот – 3:0. Во втором тайме вышедший после перерыва на замену Гамид Агаларов, забив на 57 и 66 минутах, довел счет до 3:2. В компенсированное время Абакар Гаджиев сравнял счет – 3:3.

В серии пенальти победили самарцы 5:3. Удар Абакара Гаджиева парировал Евгений Фролов (1:0 Сергеев, 1:1 Агаларов, 2:1 Гарре, 2:1 Гаджиев (вратарь), 3:1 Олейников, 3:2 Юсупов, 4:2 Мендес, 4:3 Пальцев, 5:3 Дмитриев).

Для лучшего бомбардира «Крыльев» в Кубках России Дмитрия Цыпченко забитый мяч стал одиннадцатым в турнире. Ульви Бабаев, оформивший в матче дубль, впервые забивает за нашу команду.

В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются с «Локомотивом». Игра 11-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 6 октября, в 17:30.

Фото: сакйт ФК