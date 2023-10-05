"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" в кубковом матче

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В пятом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 8032 зрителей, принимали грозненский "Ахмат". Гости открыли счет уже на второй минуте матча, отличился Владимир Ильин – 0:1. Через шесть минут Можамед Конате довел счет до 0:2. На 68 минуте встречи после подачи углового забил капитан гостей Андрей Семенов – 0:3.

"Крылья Советов" потеряли шансы покинуть четвертую строчку Группы С и выйти в следующий раунд Фонбет Кубка России. Заключительную встречу в рамках шестого тура турнира самарцы проведут в Санкт-Петербурге 31 октября против "Зенита".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Нижнем Новгороде против "Пари НН". Игра 11 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября, в 15:00.

Фото: сайт ФК