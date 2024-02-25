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«Крылья Советов» посетили открытие мероприятия «Электро-ГОЛ»

25 февраля 2024 11:33
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«Крылья Советов» посетили открытие мероприятия «Электро-ГОЛ»

В Тольятти 23 февраля, прошло областное спортивное мероприятие по футболу на электроколясках «Электро-ГОЛ». Гостями стали защитники «Крыльев Советов-2» Илья Грибакин и Алексей Лысов вместе со специалистом по работе с ОВЗ Вячеславом Зимнюковым.

Футболисты поздравили участников и организаторов с открытием, пожелали успехов в соревновании, пообщались с участниками, а также пригласили их на предстоящий матч с ЦСКА, который пройдет 8 марта на «Солидарность Самара Арене». Приобрести билеты на игру здесь.

– Ребята искренне любят спорт. Такие соревнования дают мотивацию людям с инвалидностью и ограниченными возможностями, вдохновляют их двигаться вперед и не сдаваться, – отметил защитник «Крыльев Советов-2» Илья Грибакин.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов

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