«Крылья Советов» посетили открытие мероприятия «Электро-ГОЛ»

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В Тольятти 23 февраля, прошло областное спортивное мероприятие по футболу на электроколясках «Электро-ГОЛ». Гостями стали защитники «Крыльев Советов-2» Илья Грибакин и Алексей Лысов вместе со специалистом по работе с ОВЗ Вячеславом Зимнюковым.

Футболисты поздравили участников и организаторов с открытием, пожелали успехов в соревновании, пообщались с участниками, а также пригласили их на предстоящий матч с ЦСКА, который пройдет 8 марта на «Солидарность Самара Арене». Приобрести билеты на игру здесь.

– Ребята искренне любят спорт. Такие соревнования дают мотивацию людям с инвалидностью и ограниченными возможностями, вдохновляют их двигаться вперед и не сдаваться, – отметил защитник «Крыльев Советов-2» Илья Грибакин.

Фото: сайт ФК