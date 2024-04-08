«Крылья Советов» перечислили средства, вырученные с продажи памятных футболок, в «Российский Красный Крест»

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На матч 22 тура МИР РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» игроки нашей команды вышли в памятных футболках, на которых логотипы, надпись «Самара» были выполнены в темных тонах, а также было нанесено изображение журавлей.

ПФК «Крылья Советов» перечислил все средства, вырученные с продажи памятных футболок, в фонд «Российского Красного Креста» для помощи и поддержки людей, которые оказались в обстоятельствах, произошедших 22 марта в Подмосковье.

В акции приняли участие болельщики и футболисты клуба, сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Фото: пресс-служба ПФК «Крылья Советов»