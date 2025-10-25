«Крылья Советов» не планируют досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
В Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Россиянам назвали признаки некачественного вина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» не планируют досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым

25 октября 2025 11:14
201
«Крылья Советов» не планирует досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым

Футбольный клуб «Крылья Советов» не планирует досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым. Такое заявление сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Адиев — наш тренер. С „Крыльями“ до конца сезона. Обсуждаем будущее. Все остальное — спекуляция и хайп. Точка», — заявил глава региона.

Магомед Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов» летом 2025 года. Он сменил на посту Игоря Осинькина. Контракт нового специалиста рассчитан на год. После, как заявили в самом клубе, руководство будет решать, продлевать его или нет.

Слухи о возможном увольнении Магомеда Адиева появились несколько дней назад. Основная причина недовольства тренером — не самые впечатляющие результаты самарских спортсменов. В чемпионате страны «Крылья Советов» занимают промежуточное 11-е место. Они смогли выиграть три матча, проиграть 5 и еще 4 свести к ничейному результату. Это принесло им 13 очков.

В Кубке России у волжан ситуация немного лучше. Подопечные Магомеда Адиева смогли выйти из группового этапа, но будут играть в нижней корзине. Им предстоит сыграть с победителем пары «Челябинск» — «КАМАЗ».

Инсайдеры предполагали, что будущее главного тренера «Крыльев Советов» будет решаться после матча с ЦСКА. Он пройдет в субботу, 25 октября, на московской «ВЭБ Арене». Игра начнется в 20:00 по самарскому времени, пишет 63.ру. 

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в «Крыльях Советов» опровергли слухи об отставке Магомеда Адиева
24 октября 2025, 17:19
В «Крыльях Советов» опровергли слухи об отставке Магомеда Адиева
Руководство самарского футбольного клуба выразило поддержку главному тренеру команды на фоне слухов о его возможной отставке. Футбол в Самаре
428
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
23 октября 2025, 17:27
СМИ:Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Такая информация появилась в одном из футбольных телеграм-каналов Самары. Общество
410
«Крыльям Советов» все-таки придется платить более 923 млн рублей «РТ-Капиталу»
21 октября 2025, 14:00
«Крыльям Советов» все-таки придется платить более 923 млн рублей «РТ-Капиталу»
20 октября апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, теперь клубу придется выплачивать долг в полном размере. Футбол в Самаре
472
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
194
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
354
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
388
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
490
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
737
Весь список