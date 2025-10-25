«Крылья Советов» не планируют досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым

201

Футбольный клуб «Крылья Советов» не планирует досрочно расторгать договор с главным тренером Магомедом Адиевым. Такое заявление сделал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Адиев — наш тренер. С „Крыльями“ до конца сезона. Обсуждаем будущее. Все остальное — спекуляция и хайп. Точка», — заявил глава региона.

Магомед Адиев стал главным тренером «Крыльев Советов» летом 2025 года. Он сменил на посту Игоря Осинькина. Контракт нового специалиста рассчитан на год. После, как заявили в самом клубе, руководство будет решать, продлевать его или нет.

Слухи о возможном увольнении Магомеда Адиева появились несколько дней назад. Основная причина недовольства тренером — не самые впечатляющие результаты самарских спортсменов. В чемпионате страны «Крылья Советов» занимают промежуточное 11-е место. Они смогли выиграть три матча, проиграть 5 и еще 4 свести к ничейному результату. Это принесло им 13 очков.

В Кубке России у волжан ситуация немного лучше. Подопечные Магомеда Адиева смогли выйти из группового этапа, но будут играть в нижней корзине. Им предстоит сыграть с победителем пары «Челябинск» — «КАМАЗ».

Инсайдеры предполагали, что будущее главного тренера «Крыльев Советов» будет решаться после матча с ЦСКА. Он пройдет в субботу, 25 октября, на московской «ВЭБ Арене». Игра начнется в 20:00 по самарскому времени, пишет 63.ру.