«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 

С 28 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге разыгрывался финальный этап всероссийских соревнований «Молодежная лига» по пляжному футболу.

В четвертьфинале самарские «Крылья Советов» добились победы над «Кристаллом» из Санкт-Петербурга - 6:5. В полуфинале самарцы уступили «Строгино» - 2:8 и получили возможность сыграть в матче за третье место, где оказались сильнее ЦСКА - 4:3.

Таким образом молодежный состав самарского пляжного футбольного клуба стал бронзовым призером всероссийских соревнований.

А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.

Фото: BSRussia.com/ минспорта СО