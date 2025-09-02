Я нашел ошибку
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Футбол в Самаре

«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 

2 сентября 2025 16:30
95
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.

С 28 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге разыгрывался финальный этап всероссийских соревнований «Молодежная лига» по пляжному футболу.

В четвертьфинале самарские «Крылья Советов» добились победы над «Кристаллом» из Санкт-Петербурга - 6:5. В полуфинале самарцы уступили «Строгино» - 2:8 и получили возможность сыграть в матче за третье место, где оказались сильнее ЦСКА - 4:3.

Таким образом молодежный состав самарского пляжного футбольного клуба стал бронзовым призером всероссийских соревнований.

А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.

 

Фото: BSRussia.com/ минспорта СО

Теги: Крылья Советов Самара

