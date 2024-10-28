Крупные компании региона встретились на хоккейном турнире

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В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого при поддержке областного правительства прошел турнир по хоккею на кубок Сбера, собравший на льду шесть корпоративных команд крупнейших работодателей региона. Около 200 спортсменов-любителей из компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке региона, стали участниками первого подобного турнира по хоккею.

Турнир направлен на поддержку и развитие любительского спорта в регионе. Планируется, что такие корпоративные соревнования станут ежегодными.



Гостем турнира стал депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:



Я рад, что с каждым годом в регионах России появляются новые хоккейные турниры, которые объединяют любителей этой прекрасной игры. Мы увидели красивый и результативный хоккей. Каждая из команд продемонстрировала силу духа, сплоченность и нацеленность на результат.



Дмитрий Яковлев, помощник губернатора Самарской области, отметил:



Сегодня мы заложили новую традицию: кубок Сбера по хоккею станет ежегодным. В следующем году, уверен, мы увидим еще больше любительских команд. Президент и наш Губернатор уделяют особое внимание развитию любительского, массового спорта, и у Самарской области огромный потенциал по развитию корпоративного спорта и физкультуры. В 2025 году Самара будет принимать международный форум "Россия - спортивная держава", и я думаю, что тема корпоративной и любительской физкультуры прозвучит как один из основополагающих векторов развития спорта в Самарской области.



Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка, рассказала, что новая традиция ежегодного проведения хоккейного турнира появилась при поддержке правительства региона.



Благодаря этой инициативе появилось еще одно крупное мероприятие, которое объединило любителей активного образа жизни на одной площадке. Не случайно нами выбран именно хоккей. Этот вид спорта традиционно является самым популярным зимним видом спорта в России.

Фото: минспорта СО