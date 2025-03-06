Команды СамГТУ и ПривГУПС стали победителями регионального этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов

В Самаре в «МТЛ Арене» состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек - студентов образовательных организаций высшего образования, посвященные 80-летию Победы.
Открыла соревнования министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она напомнила, что команды Самарской области - женская команда СамГТУ и мужская команда Самарского университета - являются победителями и призерами прошлогоднего турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов.
В этом году в областных соревнованиях участвовали 13 команд - 7 мужских и 6 женских. Соперники разыграли групповой этап, затем полуфиналы и матчи за медали.
По результатам розыгрыша победителями и призерами среди мужских команд стали:
Приволжский государственный университет путей сообщения
Самарский университет имени академика Королева
Самарский государственный социально-педагогический университет
Среди женских команд сборная СамГТУ подтвердила, что по-прежнему является сильнейшей в регионе:
Самарский государственный технический университет
Самарский государственный социально-педагогический университет
Самарский государственный экономический университет
Команды-победительницы станут участниками окружного этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов - общественного проекта ПФО под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Соревнования состоятся в Нижнем Новгороде в начале апреля.
Фото: Максим Абрамов, Федерация баскетбола Самарской области