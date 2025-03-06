Команды СамГТУ и ПривГУПС стали победителями регионального этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов

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В Самаре в «МТЛ Арене» состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек - студентов образовательных организаций высшего образования, посвященные 80-летию Победы.

Открыла соревнования министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она напомнила, что команды Самарской области - женская команда СамГТУ и мужская команда Самарского университета - являются победителями и призерами прошлогоднего турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов.

В этом году в областных соревнованиях участвовали 13 команд - 7 мужских и 6 женских. Соперники разыграли групповой этап, затем полуфиналы и матчи за медали.

По результатам розыгрыша победителями и призерами среди мужских команд стали:

Приволжский государственный университет путей сообщения

Самарский университет имени академика Королева

Самарский государственный социально-педагогический университет

Среди женских команд сборная СамГТУ подтвердила, что по-прежнему является сильнейшей в регионе:

Самарский государственный технический университет

Самарский государственный социально-педагогический университет

Самарский государственный экономический университет

Команды-победительницы станут участниками окружного этапа турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов - общественного проекта ПФО под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Соревнования состоятся в Нижнем Новгороде в начале апреля.

Фото: Максим Абрамов, Федерация баскетбола Самарской области

