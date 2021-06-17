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Команды Самарской области выступят в финале Гимнастрады в Москве

17 июня 2021 19:23
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Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений Гимнастрада.

С 18 по 20 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений Гимнастрада. В нем примут участие лучшие творческие коллективы и спортивные команды страны, в том числе 7 – из Самарской области. 

Гимнастрада проводится Международной академией спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников - от 5 до 28 лет. Соревнования по трем направлениям - «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». 

Первый в истории России марафон в формате Гимнастрады привлек внимание большого числа участников. На региональном этапе за право выступить в финале соревновалось более 640 коллективов из 57 субъектов Российской Федерации – более 10 тысяч человек. В Самарской области в отборочном этапе Гимнастрады приняли участие 104 команды, представляющие различные города и муниципальные районы. По итогам областного финала, состоявшегося 13 и 14 апреля,  определились победители и участники всероссийского финала. 

 «Мы смогли при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в короткие сроки успешно организовать региональный этап, сумели всколыхнуть всю нашу спортивную, танцующую общественность. Гимнастрада для участников - это площадка, чтобы совершенствовать умения, которые уже есть, а их пример в свою очередь - мотивация для ребят, которые пока остаются вне активного образа жизни, вне спорта, вне танцев. Это интересное начинание», - подвел итоги регионального этапа Гимнастрады заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Лучшие команды Самарской области теперь выступят во всероссийском финале Гимнастрады, который пройдет в Москве с 18 по 20 июня. По его итогам будет сформирована сборная команда России для выступления на Всемирной гимнастраде 2023 года. 

«Для спортсменов и тренеров Гимнастрада стала праздником. Это новое спортивное движение, объединившее разные спортивные и творческие направления, это новый опыт и практика для всех. Готовились к финалу            с большим эмоциональным подъемом. Посетить Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, увидеть Олимпийских чемпионок и титулованных гимнасток, которые там будут, вдохновиться этой атмосферой – дети очень ждут приезда в Москву!» - поделилась эмоциями тренер по спортивной и фитнес-аэробике Инна Сергеева. 

«Очень надеюсь, что наши команды себя достойно покажут на всероссийском финале. На региональном этапе был показан высокий уровень подготовки, это отметила и Ольга Цыганкова, руководитель Академии Винер, которая приезжала в Самару на областной финал Гимнастрады. Будем болеть за наших ребят!» - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.  

Теги: Гимнастрада Москва

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