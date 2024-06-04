Команда Тольяттиазота — чемпион Самарской области по баскетболу

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Команда ТОАЗа по баскетболу стала победителем чемпионата Самарской области. Итоговые матчи турнира, который проходил с октября 2023 года, состоялись в Самаре.

В финале четырех сборная «Тольяттиазота» встретилась с областным чемпионом прошлого года — командой «Самаратрансстрой». В матче за первое место команда предприятия одержала победу над «Металлопластом», лидером самарского дивизиона. Игра закончилась со счетом 77:63.

По итогам чемпионата Самарской области сразу три баскетболиста ТОАЗа признаны лучшими. Звания «Лучший игрок» удостоен Владимир Фоменко, «Лучшим тяжелым форвардом» стал Александр Бонакер, «Лучшим легким форвардом» — Павел Ельчанинов.

Чемпионский титул регионального турнира гарантировал команде «Тольяттиазота» выход в финал соревнований Межрегиональной баскетбольной лиги Приволжского федерального округа, который пройдет с 13 по 16 июня в Казани.