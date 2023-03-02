Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги

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Осталось несколько дней до возобновления футбольного сезона 2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги, где командам осталось сыграть 12 туров.



С лета прошлого года в нашей стране вводится система идентификации посетителей футбольных матчей. Теперь граждане оформляют специальные цифровые Карты болельщика, которые дают возможность приобретать билеты на трибуны. Сегодня система уже протестирована на 16 стадионах, то есть на всех спортивных аренах клубов РПЛ.



Карту болельщика удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Современный сервис позволяет создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта.