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Карта болельщика стала ещё доступнее

3 мая 2023 11:43
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Карта болельщика стала ещё доступнее

С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Другие изменения:

  • инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Карту при помощи клубов Российской футбольной премьер-лиги. Сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию
  • для пенсионеров и инвалидов на стадионах Российской премьер-лиги появятся отдельные окна, где они смогут получить Карту

Напоминаем, что с 15 марта на Госуслугах работает сервис оформления Карты болельщика онлайн, без визита в МФЦ.

Что нужно для оформления онлайн

  • подтверждённая учётная запись на Госуслугах
  • действительный 10-летний загранпаспорт нового поколения (с чипом)
  • смартфон с NFC-модулем
  • приложение «Госуслуги Карта болельщика»

Возможность оформления в МФЦ также сохраняется. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Карта болельщика». После этого прийти с паспортом в МФЦ. 

Теги: Акценты

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