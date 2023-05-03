Карта болельщика стала ещё доступнее

С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Другие изменения:
Напоминаем, что с 15 марта на Госуслугах работает сервис оформления Карты болельщика онлайн, без визита в МФЦ.
Что нужно для оформления онлайн
Возможность оформления в МФЦ также сохраняется. Сначала нужно подать заявление на Госуслугах или в приложении «Госуслуги Карта болельщика». После этого прийти с паспортом в МФЦ.