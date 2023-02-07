Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Её нужно оформить заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. граждан.
Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.
Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие.
Что уже можно сделать в приложении:
➖ оформить Карту болельщика на себя и на детей
➖ предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет
➖ передать билет другому человеку
➖ узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте
➖ добавить спортивное событие в календарь
➖ перейти на сайт клуба для покупки билета
➖ узнать о бонусных программах клубов
Скоро Карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.
Бета-версия «Карты болельщика» уже доступна в магазинах приложений: