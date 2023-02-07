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Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Её нужно оформить заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. граждан.



Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.



Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие.



Что уже можно сделать в приложении:

➖ оформить Карту болельщика на себя и на детей

➖ предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет

➖ передать билет другому человеку

➖ узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте

➖ добавить спортивное событие в календарь

➖ перейти на сайт клуба для покупки билета

➖ узнать о бонусных программах клубов



Скоро Карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.



Бета-версия «Карты болельщика» уже доступна в магазинах приложений:



