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Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги

7 февраля 2023 13:11
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Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги

Карта болельщика необходима для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Её нужно оформить заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. граждан.

Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе. 
 
Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие.

Что уже можно сделать в приложении:
➖ оформить Карту болельщика на себя и на детей 
➖ предъявить билет, абонемент или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет 
➖ передать билет другому человеку 
➖ узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте 
➖ добавить спортивное событие в календарь 
➖ перейти на сайт клуба для покупки билета  
➖ узнать о бонусных программах клубов
 
Скоро Карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.

Бета-версия «Карты болельщика» уже доступна в магазинах приложений:

Теги: Футбол

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