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Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»

28 июля 2025 14:01
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Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»

В минувшие выходные, 26 и 27 июля, на Волге в Самаре состоялись соревнования по парусному спорту на Кубок главы города. Гонки по восьми классам яхт, организованные Федерацией парусного спорта Самары и администрацией города, объединили 47 спортсменов.

«В Самаре есть все условия для развития парусного спорта  – акватория, набережная для зрителей, опыт. И главное - ребята, которые хотят тренироваться. Уверен, что с каждым годом число участников соревнований на Волге будут увеличиваться. Совместно с тренерами и руководителями парусных школ проработаем вопрос оказания поддержки в части обновления материально-технической базы. Поздравляю участников и победителей и благодарю всех, кто работал на соревнованиях – судей, волонтеров, организаторов» 
- сказал глава города Самара Иван Носков. 

Соревнования проводились в 18 группах по восьми классам яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «Луч», «420», «Финн» и «F550». 

 Наибольшее количество участников – 17 человек – представил ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва №6». В классе «Луч» победителем стал Евгений Лушин, 2 место у Ивана Карташова, а 3 место - у Никиты Привалова, в классе «Оптимист» победу одержал Михаил Щербаков, далее по рейтингу расположились Софья Телеляева и Артем Душкин. В классе «Кадет» победил экипаж Валерии и Егора Телеляевых (СШОР №6) на втором месте Иван Бучинин и Андрей Рассолов («Бригантина»), а на третьем - Софья Тяпухина и Мариус Голлендауэр (СШОР №6). В классе «Луч-радиал» золото и серебро у Анастасии Антоновой и Георгия Архипова из СШОР №6 соответственно, а 3 место заняла спортсменка из яхт-клуба Самарского университета «Парус» Елизавета Кандалинцева.

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