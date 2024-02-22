"Игры Будущего". Прогноз: более 100 миллионов молодых людей будет вовлечено в проект

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21 февраля началась новая эра в развитии мирового спорта. В Казани официально открыты Игры Будущего — первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Событие собрало более 2 тыс. спортсменов из 107 стран и, по оценке экспертов, может привлечь внимание более 100 миллионов молодых людей в России и мире, пишет bolshoisport.ru.

«Уверен, в число наиболее популярных всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр Будущего. Наравне, конечно, с утверждением главных основополагающих принципов спорта: солидарности стран и народов мира, равноправия всех атлетов и честной бескомпромиссной борьбы. Игры Будущего – это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Уверен – на площадках Игр будет царить подлинный спорт. Виртуозное мастерство, упорство, волю к победе предстоит проявить более 2 тысячам спортсменов из более чем сотни стран мира. И нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей. Откроют нам новые яркие звезды. Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта — история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России», — заявил Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия первого Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани 21 февраля.

«Турнир объединяет цифровой мир и мир реального спорта, он нашел поддержку во многих странах мира. Чуть меньше трети всех государств мира стали участниками фиджитал-движения, в России практически во всех регионах созданы федерации фиджитал-спорта. Сами Игры очень масштабные - 14 дней соревнований, 2000 спортсменов из более 100 стран. Мы также наблюдаем огромную очередь из телекомпаний, стримеров и блогеров, желающих освещать спортивную программу. Это говорит о том, что идея нашего президента поддержана в мире, мы угадали с этим уникальным форматом и рады безвозмездно подарить его всему миру», — отметил также вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Рады, что в этот исторический момент мы вместе с нашими иностранными партнерами становимся свидетелями начала нового движения и ждем от наших коллег поддержку в распространении фиджитал-движения по всему миру. В это непростое турбулентное время мы продолжаем укреплять национальную систему спорта, не закрываемся от взаимодействия с международными организациями, но видим приоритетную задачу в обеспечении насыщенного календаря и конкурентоспособности спортсменов», — сообщил 21 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Уникальность Игр Будущего в том, что это ответ на запрос подрастающего поколения, которое заинтересовано в новом формате соревнований и активно следит за ними как в оффлайн, так и в онлайн-форматах. В этом турнире мы видим инновационный "апгрейд" формата соревновательных мероприятий в целом, он невероятно захватывающий и позволяет вовлекать в спорт новые аудитории. Мы наблюдаем большой интерес к соревнованиям такого формата, потому что можно не только прийти на трибуну и посмотреть, но и подключиться онлайн и занять свое место на виртуальном стадионе с любого гаджета», — отметила уникальность события вице-президент по стратегическим коммуникациям агентства КРОС Мария Ярина.

Особенность новых Игр — это самый масштабный международный турнир по фиджитал-спорту, где соревнования проходят в виртуальном и реальном форматах — за монитором и на спортивной площадке. Эксперты считают это лучшим способом вовлечения в регулярные занятия спортом современной «компьютерной» молодежи. Например, фиджитал-футбол — это сочетание классического футзала в формате 5 на 5 и виртуального футбола. Матч состоит из двух частей. Сначала команды соревнуются на футбольном компьютерном симуляторе, а затем выходят на реальную площадку, где уже выявляют сильнейшего. Победитель матча определяется по сумме голов, забитых на обоих этапах.

Новое спортивное направление — фиджитал — стремительно набирает популярность в мире. Предполагается, что интерес к Играм Будущего и инновационному направлению фиджитал позволит увеличить число россиян занимающихся физкультурой и спортом до 5% (с учетом, что сегодня в спорт вовлечено 54% жителей страны, а 2030 году по планам должно быть 70%).

«Сегодня в России увлекается киберспортом около 15 млн человек, из которых более 2,5 млн может начать заниматься фиджитал-спортом. А в более глобальном смысле проведение Игр Будущего позволит углубить связи между молодыми людьми из России и их сверстниками из более чем 100 стран, что даст возможности лучше узнать культуру, быт молодежи из других стран, открыть им нашу страну. Это будет способствовать упрочению имиджа нашей страны на мировой арене и создаст условия для дальнейшего взаимодействия с дружественными нам странами», — считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Эксперты также отмечают, что инновационные мировые соревнования в концепции фиджитал соответствуют общим классическим спортивным принципам, заложенным еще в XIX веке Пьером де Кубертеном.

«С точки зрения принципов турнира есть такие базовые основы, как дружба, честное соперничество, уважение к соперникам, стремление к совершенству. Уверена, потенциал у Игр Будущего колоссальный, и это здорово, что мы развиваем российский спорт в разных направлениях. Человек должен быть гармоничным, поэтому нужно соединять скорость, реакцию и стратегию, а Игры Будущего способствуют развитию этих характеристик. Это настоящий праздник современного спорта, который еще раз подтверждает, что Россия всегда стремится к инновационным подходам и новым достижениям в спорте, в организации мероприятий и в целом во всех областях», — отметила Мария Ярина.

Игры Будущего — уникальный международный мультиспортивный турнир, инициатором которого является Россия. Участие в первых Играх Будущего 2024 года в Казани примут более 2 тыс. спортсменов из 107 стран и 277 команд.

Основной турнир Игр Будущего пройдет с 21 февраля до 3 марта, предварительный стартовал 19 февраля. Соревнования будут проводиться по 21 новой дисциплине с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат Игр Будущего подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Соревнования развернутся в пяти Вызовах: Спорт, Тактика, Стратегия, Технологии и Скорость, которые объединили в себе лучшее из физических и цифровых миров.