Я нашел ошибку
Главные новости:
77% самарцев боятся непредвиденных трат
77% самарцев боятся непредвиденных трат
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
В Самаре произошло ДТП с тремя легковушками
В Самаре произошло ДТП с тремя легковушками
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии
Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за коронавируса
Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за коронавируса
Игорь Осинькин: Нам нужны очки, и мы готовы за них биться
Игорь Осинькин: "Нам нужны очки, и мы готовы за них биться"
Крылья Советов продолжают забивать 26 матчей подряд
"Крылья Советов" продолжают забивать 26 матчей подряд
Россиянам больше не нужна пластиковая посуда
Россиянам больше не нужна пластиковая посуда
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.48
EUR 88.43
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Игорь Осинькин: "Нам нужны очки, и мы готовы за них биться"

21 марта 2021 11:39
132
Игорь Осинькин: Нам нужны очки, и мы готовы за них биться

Послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после победы над брянским "Динамо" (2:0), сообщается на сайте ФК.

– Очень трудно было справиться с полем. Утром выглянули в окно и удивились, какое количество снега выпало за ночь. Думали, будем играть по колено в снегу. Но подогрев справился со снегом, но вся эта влага, к сожалению, осталась. Думаю, теперь поле испортили, и как и когда его восстанавливать даже не знаю. Когда оно теперь будет хоть как-то похоже на поле. Сама игра очень зависла от этого вязкого поля, и оно не давало играть нам в привычный комбинационный футбол. В первом тайме у нас были моменты, как-то буднично создавали их, но не забивали. Во втором тайме уже оказалось, что время нас немножечко поджало, мы начали упрощать игру, и в этот момент свой первый гол забили. Фактически это была игра до первого гола. Мы потом хоть и забили второй, но самое главное, что мы уже сто процентов контролировали игру. Команде хозяев же хочу пожелать удачи, я понимаю их трудности, но сегодня счет по игре.

У нас сегодня были и травмированные, и дисквалифицированные, и еще уехали ребята в сборные, поэтому мы понимаем, что у нас сложный этот "тройник", у нас следующие матчи с "Нефтехимиком" и "Аланией", достаточно напряженный график. Нам нужно чтобы было больше игроков, чтобы смогли распределить внутри себя эту нагрузку. К сожалению, сегодня не получилось, мы хотели некоторым ребятам дать побольше игровой практики, но тяжело игра шла. Но нам нужны очки, и мы готовы за них биться.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
21 марта 2021  13:23
104 новых заболевших коронавирусом выявили в Самаре
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
97
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
461
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
19 марта 2021  10:46
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
Культура
809
У железнодорожной станции
19 марта 2021  09:38
У железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка в Самаре создадут транспортный узел
Благоустройство региона
564
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
694
Весь список