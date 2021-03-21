Игорь Осинькин: "Нам нужны очки, и мы готовы за них биться"

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Послематчевая пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после победы над брянским "Динамо" (2:0), сообщается на сайте ФК.

– Очень трудно было справиться с полем. Утром выглянули в окно и удивились, какое количество снега выпало за ночь. Думали, будем играть по колено в снегу. Но подогрев справился со снегом, но вся эта влага, к сожалению, осталась. Думаю, теперь поле испортили, и как и когда его восстанавливать даже не знаю. Когда оно теперь будет хоть как-то похоже на поле. Сама игра очень зависла от этого вязкого поля, и оно не давало играть нам в привычный комбинационный футбол. В первом тайме у нас были моменты, как-то буднично создавали их, но не забивали. Во втором тайме уже оказалось, что время нас немножечко поджало, мы начали упрощать игру, и в этот момент свой первый гол забили. Фактически это была игра до первого гола. Мы потом хоть и забили второй, но самое главное, что мы уже сто процентов контролировали игру. Команде хозяев же хочу пожелать удачи, я понимаю их трудности, но сегодня счет по игре.

У нас сегодня были и травмированные, и дисквалифицированные, и еще уехали ребята в сборные, поэтому мы понимаем, что у нас сложный этот "тройник", у нас следующие матчи с "Нефтехимиком" и "Аланией", достаточно напряженный график. Нам нужно чтобы было больше игроков, чтобы смогли распределить внутри себя эту нагрузку. К сожалению, сегодня не получилось, мы хотели некоторым ребятам дать побольше игровой практики, но тяжело игра шла. Но нам нужны очки, и мы готовы за них биться.