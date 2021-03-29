Игорь Осинькин: Мы понимали, насколько сложно будет играть во Владикавказе

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После победы над "Аланией" в 33-м туре ОЛИМП – ФНЛ главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов, сообщает сайт "Крыльев Советов".

– Конечно, мы понимали, насколько сложно будет здесь играть. Когда мы готовились, когда мы определенный план на игру делали, нам надо было учитывать то очень большое количество людей, которые уехали, наши проблемы с составом. Многие уехали в сборную, есть травмированные, дисквалифицированные, к ним добавились в последний момент Кабутов, за день до выезда заболел Комбаров. Состав глубины, наверное, не имел. И ту ротацию, которую мы хотели немножечко в тройнике провести, у нас не получилось. Мы для себя определили план на игру. Сказать, что мы его полностью реализовали, так нельзя. Команда хозяев действительно заставила нас не просто волноваться, но были невероятно сложные моменты. Но если взять моменты "чистые", которые надо было забивать, у нас их было намного больше. Где-то то, что мы должны были лучше играть – это ситуация с дальними ударами, которые мы в достаточно большом количестве допустили. Но обычно с такого расстояния есть некая для нас безопасность. А здесь несколько ударов, несколько футболистов хорошо били, включая удар в самом начале матча, не помню, кто из футболистов бил. Это был серьезный момент и сейв нашего молодого голкипера в этой ситуации. В целом: с трудом, в тяжелейшей борьбе, но мы играли, наверное, более на счет и более правильно исходя из расклада сил. Еще раз говорю, полное уважение к тому, как трибуны болеют, как относятся, как гонят футболистов вперед. Это тоже один из таких моментов. У нас считается, что команда одна из наиболее хорошо укомплектованных, но по количеству молодых футболистов... Мы молодая команда. И привыкнуть к такому давлению от трибун, когда по-настоящему есть 12-й игрок у команды хозяев. Плюс поле не совсем знакомое, где-то большая трава, где-то, к сожалению, мягкая. Из-за этого у нас травма у Дениса Якубы, которая нас очень беспокоит. Этому всему нужно уметь противостоять. Знаете, мы начали сезон и у нас не получались матчи на выезде. Но вот уже последние 4-5 матчей мы на выезде выиграли. Включая очень тяжелый матч здесь с "Аланией", и "Химками", и "Нижним Новгородом". Мы по-другому уже играем и мы быстрее находим правильные пути, решения игры, когда мы играем в незнакомых условиях. Команде хозяев – я понимаю, что задача попасть в стыки, никто не отказался бы напрямую выйти, но эта задача – наиболее реальная, исходя из таблицы. Но все у команды в руках, и настолько сложный сейчас турнир и календарь, что все будут терять очки. Думаю, что с такой игрой, которую сегодня показала "Алания", ей это все по зубам, по силам. И я буду только переживать, переживать и еще раз переживать.

– Вы сегодня играли в родном городе. Какие эмоции в связи с этим испытывали?

– Со вчерашнего дня одни эмоции. Едешь, видишь знакомый стадион, звонки, все вспомнили друзья, уже отзвонился настолько, что уже некоторые звонки не брал, надо было сконцентрироваться на игре. Тренер всегда много разговаривает. Хотелось бы чуть-чуть получше погоды, чтобы я показал, какая вокруг города красивая природа. Чтобы они увидели эти мощные, могучие, красивые горы, прониклись. Сейчас вместо традиционной пиццы занесли осетинские пироги после матча. Я сказал ребятам, что имейте ввиду: футбол и осетинские пироги – это первое что на этой земле есть. И я надеюсь, что футбол первый. Я бы очень хотел.

– Вы в последнее время играли и тренировались на искусственном газоне. Сейчас переход на натуральный газон.

– Знаете, у нас не просто искусственное. Они ведь тоже разные бывают. Оно у нас жестковатое. А сегодня очень влажное было поле, притом, что вчера оно таким не было. Не знаю, может полив, плюс высокая трава. Какой-то момент нам надо было к этому привыкнуть. Моменты, связанные с тем, что кто-то поскальзывался, были в течение всей игры. Понимаю, что у хозяев они тоже были. Но пара моментов, когда в такие очень решающие ситуации, когда мы могли пораньше забить или увеличить преимущество, мы поскальзывались. Например, Ваня Сергеев в одном из эпизодов. Это не оправдание. Уровень и класс футболиста должен позволять быстро привыкать и подстраиваться быстро под любое поле, погодные условия, соперника и так далее. В этом плане мы, когда играли в Томске и Брянске, очень мечтали о таком поле. Ну и стадион: я его, конечно, уже не узнаю. Картинка изменилась – это была чаша. Уверен, что Осетия достойна очень хорошего стадиона, на котором будет очень комфортно смотреть футбол. И футболисты, и болельщики будут этим стадионом объединены.

Фото: сайт ФК