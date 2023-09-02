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Атмосфера праздника: хоккеисты «Лады» провели первый домашний матч в КХЛ



Большой хоккей вернулся в Тольятти – «Лада» принимала челябинский «Трактор» в первом матче сезона 2023/2024. Для болельщиков долгожданная игра стала настоящим спортивным праздником. В предматчевом шоу выступили чемпионы России в танцах на льду Егор Базин и Елизавета Худайбердиева. По окончании первого периода фигуристы провели автограф-сессию. Из Новокуйбышевска поддержать тольяттинцев прибыли волейболисты «Новы» во главе с капитаном Владимиром Съемщиковым.



По ходу встречи тольяттинцы выглядели максимально заряженными, но в упорной борьбе уступили со счетом 1:2. В следующем туре «Лада» дома сыграет с питерским СКА.

Фото: департамент информационной политики СО