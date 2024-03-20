Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум

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Осенью 2025 года в Самаре состоится международный форум «Россия - спортивная держава». Соответствующее распоряжение 19 марта было подписано Президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил главу государства за оказанное региону доверие и выразил уверенность, что масштабный форум будет проведен на самом высоком уровне.

«Я благодарен нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за то доверие, которое в очередной раз оказано им Самарской области. Мы хотели, чтобы такое масштабное и значимое мероприятие прошло на самарской земле, я обращался с такой просьбой к Президенту. Владимир Владимирович нас поддержал, и Самарская область вновь не подведет!» - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Руководство региона провело большую подготовительную работу, чтобы претендовать на проведение форума. В августе 2023 года спортивную инфраструктуру региона оценил генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей Степанов. Тогда руководитель организации на встрече с губернатором подтвердил готовность области к приему столь масштабного спортивного мероприятия. В дальнейшем Дмитрий Азаров обратился к Президенту страны с просьбой, чтобы именно Самара была выбрана местом проведения мероприятия в 2025 году.

«Нет сомнений в том, что форум пройдет в Самаре на самом высоком уровне. Безусловно, нам предстоит провести большую работу, но уверен, что совместно с коллегами из дирекции форума, Правительства России, конечно, при поддержке спортивной общественности Самарской области, жителей региона, любителей спорта мы обязательно справимся с поставленными задачами. Убежден, что проведение форума даст новый импульс к развитию спорта в нашем регионе, позволит привлечь к занятиям спортом еще больше жителей губернии», - считает губернатор.

Право на проведение форума Самарская область завоевала, прежде всего, своими спортивными результатами. В регионе благодаря национальному проекту «Демография», реализуемому по решению Президента Владимира Путина, активно укрепляется спортивная инфраструктура, развивается отрасль спорта в целом. Так, за последние годы в Самарской области построено более 160 спортивных объектов, с 2017 года вовлеченность жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом выросла более чем в 1,5 раза – с 34% до 57,1%. Высокие результаты показывают спортсмены Самарской области, значимы достижения спортивных клубов региона – в нынешнем сезоне впервые в истории областного спорта сразу 9 команд губернии играют в высших лигах.

Кроме того, Самарская область имеет богатый опыт организации мероприятий самого высокого уровня, например, Чемпионат мира по футболу 2018 года, XXII фестиваль «Российская студенческая весна», целый ряд культурных и спортивных событий международного значения.

Распоряжение о проведении форума в Самарской области стало одним из первых решений Президента после прошедших выборов. Форум «Россия - спортивная держава» проводится с 2009 года и является одним из ключевых и самых важных событий спортивной отрасли страны. На площадках форума идет обмен опытом, налаживаются новые деловые связи, обсуждаются актуальные вопросы спортивной сферы, принимаются решения по ее дальнейшему развитию.