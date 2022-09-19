Футбольная команда ГУ МВД СО приняла участие в турнире памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

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В минувшую субботу на самарском стадионе «Металлург» состоялся футбольный турнир памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

На поле вышли команды ГУ МВД России по Самарской области, УФСБ России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области , СУ-СКР Самара, УФСИН России по Самарской области , Новости ГУФССП России по Самарской области Управления Росгвардии по Самарской области, а также сборная команда судей Самарской области, Правительства Самарской области Самарская область и сборная команда Сбер. Турнир прошел при активной поддержке Самарская областная федерация футбола.



На торжественной церемонии открытия выступил вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, который отметил, что турнир – дань памяти всем сотрудникам силовых ведомств, которые погибли при исполнении служебного долга, защищая Родину, память о них будет жить вечно в сердцах их коллег. Юрий Александрович пожелал командам красивой и честной игры.



На поле команды вышли в прекрасном настроении, а поддержку спортивного духа обеспечивали болельщики. Динамичные, интересные матчи, порой и непростые для игроков, и неподдельные эмоции - все это заставило поволноваться болельщиков. Футболисты показали отличную технику владения мячом и высокий командный дух.



Нешуточные страсти закипели на поле во время матча за первое место между командами самарского гарнизона полиции и сборной Сбербанка. Матч закончился со счетом 1:1, и только пенальти решили исход игры – победили игроки сборной Сбербанка, а наша команда заняла второе место. Почетное третье место заняли игроки Прокуратуры Самарской области.



На церемонии закрытия все команды-участники турнира получили призы, а команды-победители - медали и кубки из рук приглашенных гостей. Завершая мероприятие, врио начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Андрей Токарев отметил, что все игроки показали отличную подготовку а, главное, стремление к победе, и пожелал дальнейших спортивных успехов. Генерал-майор полиции в торжественной обстановке вручил почетную грамоту директору Академии футбола «Крылья Советов», заместителю председателя областной федерации футбола Сергею Марушко за помощь в проведении десятого, юбилейного Чемпионата Министерства внутренних дел Российской Федерации по мини-футболу в Самаре.



Завершился памятный турнир общей фотографией и твердой договоренностью продолжить футбольную традицию и еще обязательно встретиться на поле.

Фото: ГУ МВД СО