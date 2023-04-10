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Футболисты Сызрани выиграли областной чемпионат

10 апреля 2023 13:28
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Футболисты Сызрани выиграли областной чемпионат

Турнир начался в конце января и продлился до середины апреля.

Победой команды "Сызрань-2003/СШОР № 2 - 1" завершился зимний чемпионат Самарской области - 2023 по футболу среди мужчин. Второе место заняла самарская "Виктория". Третье место у второй команды "Сызрань-2003/СШОР № 2".

Зимний чемпионат области по футболу стартовал 29 января. Матчи проходили на полях самарского стадиона "Металлург" и сызранского стадиона "Кристалл". Заключительные игры тура № 11 прошли на основном и запасном полях "Металлурга".

В одном из них футболисты команды "Сызрань-2003/СШОР № 2 - 1" сыграли вничью с "Викторией" - 0:0. Этого хватило сызранцам, которых тренирует Василий Березун, для победы в чемпионате. У "Виктории" второе место, бронзовым призером стал молодежный состав команды "Сызрань-2003/СШОР № 2".

Награды команде-победителю и призерам вручили: директор академии ПФК "КС" Сергей Марушко, депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев, зампредседателя областной федерации футбола Александр Чернышев, ветеран команды "Крылья Советов" Валерьян Панфилов и экс-президент ПФК "КС" Виктор Развеев, пишет Сова.

Теги: Футбол

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