Футболистки «Крыльев Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России

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Впервые футболистки «Крылья Советов» сыграют в 1\4 финала Кубка России.

Изнуряющая сорокаградусная жара не помешала самарчанкам выйти в следующий раунд Кубка России по футболу среди женских команд, пишет Обоз.инфо.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Крылья» выиграли в выездном матче 1/16 финала у санкт- петербургской «Звезды» 2:0. 5 июля на самарском стадионе «Металлург» в рамках 1\8 финала Кубка страны команда Александра Михновца принимала «Ростов».

В основное время болельщики голов не увидели, хотя у гостей был шанс выйти вперед. На 40-ой минуте встречи «ростовчанки» заработали пенальти, но Анне Даллакян не удалось переиграть самарского голкипера Кристину Федорову. В итоге победителя выявила серия пенальти — со счетом 4:1 выиграли хозяйки поля. Авторами забитых мячей стали Марина Кисконен, Мария Степашева, Надежда Ильиных и Софья Иванова.

В четвертьфинале турнира «Крыльям Советов» будет противостоять победитель пары «Спартак» — ЦСКА, который определится 6 июля.

Следующую игру футболистки проведут уже в рамках Суперлиги — после кубковых матчей в чемпионате наступает пауза, связанная с учебно-спортивными мероприятиями по линии сборной России, а также отборочными матчами на Евро-2025. От «молодежки» «Крыльев» в сборную Армении отправится голкипер Алина Погосян, и будет выступать там в рамках отборочного раунда Чемпионата Европы по футболу среди женщин-2025. А нападающая Екатерина Сарвилина во время паузы в чемпионате отправится в распоряжение сборной России U-17.