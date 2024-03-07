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Фигуристка Камила Валиева исключена из состава сборной России за антидопинговое нарушение. Об этом 7 марта заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, пишут "Известия".

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — сказал он ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за употребление триметазидина.

Фото: pxhere.com