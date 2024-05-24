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Фехтовальщицы из Самарской области отличились в Туле
24 мая 2024
13:28
148
В Туле завершилось первенство России среди молодежи до 23 лет по фехтованию.
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