Евгений Калешин сменил Виталия Панова на посту главного тренера ФК «Акрон»

134

После воскресной ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) руководство клуба прибегло к изменениям в тренерском штабе.

Павел Морозов – о кадровых перестановках в клубе: «Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации – как улучшения качества игры команды, так и её результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере».

Виталий Панов возглавлял нашу команду с марта этого года. Под руководством Виталия Николаевича в 21-м матче подэлитного дивизиона «красно-чёрные» одержали семь побед, в шести случаях фиксировалась ничья, в восьми поединках мы уступили.

Новым главным тренером клуба стал Евгений Калешин. 44-летний специалист завтра проведёт первую тренировку команды.

Самыми значимыми клубами в игровой карьере Евгения Игоревича с точки зрения количества сыгранных матчей стали майкопская «Дружба», тольяттинская «Лада», «Томь», «Краснодар» и новороссийский «Черноморец».

Свои первые тренерские шаги Евгений Калешин делал во второй команде «Краснодара», также он работал в системе «Кубани» и в местном «Урожае». С января 2019 года по октябрь 2021 года Калешин возглавлял калининградскую «Балтику», а в весенней части прошлого сезона трудился главным тренером в «Твери».

В тренерский штаб Евгения Калешина войдут Михаил Семёнов и Шалва Керашвили. О других изменениях в тренерском составе будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

Фото: пресс-служба ФК "Акрон