Дворец cпорта имени Владимира Высоцкого: на этой неделе здесь пройдут игры Единой лиги ВТБ и Всероссийской хоккейной лиги

137

На этой неделе местом притяжения болельщиков станет Дворец cпорта имени Владимира Высоцкого: здесь пройдут игры Единой лиги ВТБ и Всероссийской хоккейной лиги. А на «Чайке» любителей лыжного спорта ждет одна из старейших гонок нашей страны.

Домашние матчи:

12 февраля | 19:30

В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого баскетболисты мужской команды БК «Самара» примут «Уралмаш»

15 февраля | 17:00

Хоккейный клуб ЦСК ВВС, на счету которого семь побед в ВХЛ подряд, после выездной серии возвращается в Самару. Первый соперник – «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.

17 февраля | 19:00

В самарском Дворце спорта ЦСК ВВС сыграет с челябинским «Челметом»

Гостевые матчи

10 февраля | 20:00

Сегодня вечером самарские «летчики» в Пензе померятся силами с хоккеистами «Дизеля»