Дворец cпорта имени Владимира Высоцкого: на этой неделе здесь пройдут игры Единой лиги ВТБ и Всероссийской хоккейной лиги

На этой неделе местом притяжения болельщиков станет Дворец cпорта имени Владимира Высоцкого: здесь пройдут игры Единой лиги ВТБ и Всероссийской хоккейной лиги. А на «Чайке» любителей лыжного спорта ждет одна из старейших гонок нашей страны.
Домашние матчи:
12 февраля | 19:30
В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого баскетболисты мужской команды БК «Самара» примут «Уралмаш»
15 февраля | 17:00
Хоккейный клуб ЦСК ВВС, на счету которого семь побед в ВХЛ подряд, после выездной серии возвращается в Самару. Первый соперник – «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы.
17 февраля | 19:00
В самарском Дворце спорта ЦСК ВВС сыграет с челябинским «Челметом»
Гостевые матчи
10 февраля | 20:00
Сегодня вечером самарские «летчики» в Пензе померятся силами с хоккеистами «Дизеля»