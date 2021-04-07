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Дмитрий Азаров встретился с игроками ФК «Крылья Советов», чтобы настроить на успешную игру с «Динамо»

7 апреля 2021 20:42
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И обсудить планы по развитию клуба.

7 апреля, в среду, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с игроками команды «Крылья Советов», чтобы настроить на успешную игру и обсудить планы по развитию клуба. Во встрече, состоявшейся накануне ответственного матча, приняли участие игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба.

«Крылья Советов» - действительно народная команда, с богатой историей и мощной поддержкой болельщиков. Таких клубов в стране не так много. И хочу сказать, что в российской премьер-лиге нас ждут. В таких командах, как «Крылья», лига нуждается. Поэтому рассчитываю, что мы будем укреплять позиции», - отметил Глава региона.

Благодарность Губернатору выразил главный тренер команды Игорь Осинькин, который рассказал, что сейчас у клуба есть все необходимое для работы: материально-техническая база, финансовые условия. Но самое главное, сейчас «Крылья Советов» - это настоящая команда, которая сформирована из единомышленников, профессиональных, опытных людей, готовых работать на результат.

«Я хотел бы сохранить как можно дольше футболистов из этого состава. У нас получилось создать коллектив, который может выполнять поставленные задачи. И не только сейчас, на этот сезон, но и на следующий команда может быть конкурентоспособной», - считает тренер команды.

Сейчас «Крылья» находятся на подъеме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей Футбольной национальной лиги. Наша беспроигрышная серия обеспечила клубу прочное лидерство в турнирной таблице ФНЛ. Во многом это заслуга тренерского состава «Крыльев Советов». Высокий профессионализм Игоря Осинькина, ответственность и умение формировать слаженную команду отметил Дмитрий Азаров.

«Таких тренеров, которые умеют правильным образом осуществлять переход футболиста из молодежного футбола во взрослый, не очень много. Я сам занимался игровым видом спорта, и понимаю, что этот этап, как правило, оказывается самым сложным», - подчеркнул Губернатор.

Глава региона отметил, что немаловажным является и ощущение «своей команды», которое позволяет игроку раскрываться в полной мере. «Понимаю, что у многих из вас будут предложения. Они и сейчас появляются, и будут появляться в течение сезона, после его окончания. Но найти тот коллектив, который помогает вам раскрываться, достигать результата, - это дорогого стоит», - отметил Дмитрий Азаров.

Впереди - важнейшая игра с «Динамо» в четвертьфинале Кубка России. Противостояние «Крылья Советов» и «Динамо» имеет многолетнюю историю, еще со времен чемпионатов и Кубков СССР. Всегда эти игры проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе.

«Завтра состоится самая важная для нас на данный момент игра. Спасибо огромное, что приехали. Для команды это очень значимо. Команда достаточно молодая, и когда первое лицо области приезжает и дает такой заряд, это никого не может оставить равнодушным», - поблагодарил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

«Для вас сейчас нет не важных игр. По-моему, это достижение. В «Крыльях» такого давно не было. Раньше у меня складывалось ощущение, что клуб игры делил. У лидеров очки забирали, а там, где должны были совершенно точно побеждать, теряли очки из-за недолжного настроя. Завтрашняя игра позволяет проявить себя. Надеюсь, вы этим шансом воспользуетесь. Это шанс и для команды, и для каждого из вас», - настроил игроков «Крыльев Советов» Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты

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